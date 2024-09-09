Саудовская Аравия в октябре снизит цены на нефть для всех регионов

Саудовская Аравия в октябре снизит цены на нефть с поставкой во все регионы.

В том числе, топливо марки Arab Light для покупателей из Азии подешевеет на $0,7 за баррель. В результате оно будет стоить на $1,3 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco. Это минимальный уровень почти за три года (с ноября 2021 года), отмечают эксперты.

Стоимость саудовской нефти для европейских стран со следующего месяца уменьшится на $0,8 за баррель, для покупателей из США - на $0,1 за баррель.