Последнее обновление: 09.09.2024 18:05

Саудовская Аравия в октябре снизит цены на нефть для всех регионов

Саудовская Аравия в октябре снизит цены на нефть с поставкой во все регионы.

В том числе, топливо марки Arab Light для покупателей из Азии подешевеет на $0,7 за баррель. В результате оно будет стоить на $1,3 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco. Это минимальный уровень почти за три года (с ноября 2021 года), отмечают эксперты.

Стоимость саудовской нефти для европейских стран со следующего месяца уменьшится на $0,8 за баррель, для покупателей из США - на $0,1 за баррель.

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