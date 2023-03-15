Саудовская Аравия прекратит поставки нефти в случае введения price-cap

Саудовская Аравия прекратит поставки нефти тем странам, которые установят на ее нефть ценовой потолок, и сократит добычу нефти, заявил министр энергетики королевства принц Абдулазиз бен Сальман в интервью Energy Intelligence.

По его мнению, предельные цены, установленные для страны или группы стран, на нефть или любой другой товар, приведут к индивидуальным или коллективным ответным реакциям с серьезными последствиями в виде существенной волатильности и нестабильности, передает Интерфакс.

"Так что, если на экспорт саудовской нефти будет наложен price cap, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая налагает потолок цен на наши поставки, и мы сократим добычу нефти, и я не удивлюсь, если другие поступят так же", - заявил министр.

Он также прокомментировал возобновление обсуждения в конгрессе США законопроекта NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), позволяющий подавать иски против стран-экспортеров нефти в рамках действующего антимонопольного законодательства.

"Такая политика добавляет новые уровни риска и неопределенности в то время, когда больше всего необходимы ясность и стабильность. (...) В законопроекте NOPEC не признается важность наличия резервных мощностей и последствия отсутствия резервных мощностей для стабильности рынка. NOPEC также подорвет инвестиции в нефтяные мощности и приведет к тому, что мировое предложение будет сильно отставать от будущего спроса. Воздействие будет ощущаться во всем мире как производителями, так и потребителями, а также нефтяной промышленностью", - сказал принц.

Он подчеркнул, что ОПЕК+, напротив, приложила все усилия и добилась значительной стабильности и прозрачности на рынке нефти, особенно по сравнению со всеми другими товарными рынками.