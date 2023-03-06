В апреле Саудовская Аравия повысит цены на нефть для клиентов из Европы и Азии

Саудовская Аравия в апреле повысит цены на нефть с поставкой в Европу и Азию, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

При этом наиболее существенно подорожает "тяжелый" сорт Arab Heavy - на $1,3 за баррель для европейских клиентов и на $2,5 для азиатских, передает Интерфакс

Для покупателей из Азии цены на другие марки нефти поднимутся на $0,45-0,9 за баррель. Исключением станет лишь сорт Arab Super Light, стоимость которого будет снижена на $1 за баррель.

Цены на нефть с поставкой в США в следующем месяце не изменятся.