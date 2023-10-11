ХАМАС заявил о гибели израильских заложников в результате атак

Четверо израильских заложников погибли в результате ракетной атаки Израиля в секторе Газа. Об этом сообщил представитель батальона ХАМАС Абу Обейда, передает The Times of Israel.

ЦАХАЛ ранее подтвердила информацию о захвате заложников боевиками ХАМАС, но не назвала числа. Палестинское движение 8 октября сообщило, что у них в плену находятся более 100 израильтян. Пресс-секретарь боевого крыла ХАМАС Абу Убайда заявил, что число израильтян-заложников, которых увезли в сектор Газа, «во много раз больше, чем думает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху». По его словам, пленных держат в разных местах по всей прибрежной полосе сектора Газа.

The Times of Israel 8 октября передала, что израильские военные освободили десятки заложников, которых боевики ХАМАС несколько часов держали в столовой в кибуце Беэри на юге Израиля. По данным телеканала «Кан», удалось спасти не менее 48 человек.

9 октября силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжили наносить масштабные воздушные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на начатую 7 октября военную операцию.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила об ударах по оперативному командному центру военизированной палестинской группировки «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России), расположенному внутри мечети в районе Зейтан, и по командному центру палестинской группировки ХАМАС в городе Хан-Юнис в секторе Газа.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ осуществить полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду и ограничив поставки топлива.