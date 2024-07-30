Литва пожаловалась ЕС на решение Венгрии упростить въезд россиянам и белорусам

Литва подала Европейской комиссии просьбу проанализировать решение Венгрии упростить процедуру въезда для граждан России и Беларуси, утверждая, что этот шаг угрожает безопасности Европейского Союза.

Об этом сообщил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, передает BNS.

Ландсбергис заявил, что Литва "неприятно удивлена" сообщениями об упрощении въезда в Беларусь для граждан России и Беларуси. Это "позволит им свободно въезжать и передвигаться в пределах Шенгенской зоны", добавил он.

"По оценке Литвы, этот шаг Венгрии создает очень серьезные угрозы для безопасности Шенгенской зоны и многих европейских стран, и поэтому на него необходимо отреагировать на уровне ЕС", – подчеркнул глава литовского МИД.

Ландсбергис объявил, что Литва обратилась в Еврокомиссию с просьбой провести анализ решения Венгрии "с точки зрения целостности Шенгенской зоны и предотвращения угроз для нее".

В июле Венгрия опубликовала детали новой системы ускоренного оформления виз для граждан восьми стран, включая Россию и Беларусь, которые смогут въезжать в Венгрию без проверок безопасности или других ограничений.

Будапешт заявил, что многие из них будут строить атомную электростанцию с использованием российских технологий.