Последнее обновление: 30.03.2024 10:25

Литва выразила протест Беларуси после заявлений Лукашенко

Литва выразила протест властям Беларуси по поводу заявлений Лукашенко об исходящей со стороны Литвы военной угрозе.

"Временному поверенному в делах Беларуси в Литве вручена нота в связи с высказываниями авторитарного белорусского лидера Александра Лукашенко о якобы исходящей от Литвы военной угрозе", - говорится в сообщении МИД Литвы.

"Такие заявления могут восприниматься как дальнейшая эскалация проводимой Беларусью агрессивной внешней политики", - отмечается в сообщении.

Литва потребовала разъяснений у белорусской стороны.

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