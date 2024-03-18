Литва проводит учения по сценарию аварии на АЭС в Беларуси

В Литве проходят новые учения для служб чрезвычайных ситуаций по сценарию реагирования на утечку радиации с белорусской АЭС в Островце, сообщает LRT.

Тренировки проходят в течение всего рабочего дня в понедельник, с 8 утра до 17 часов, и имеют целью наладить координацию всех служб в случае аварии с утечкой радиации на АЭС в Беларуси. Учения проходят в Вильнюсе и Швянчениском районе, граничащем с Беларусью и расположенном в 40-60 км от АЭС.

По сценарию, Государственное агентство по безопасности атомной энергии сообщает о зафиксированной приборами в Литве утечке радиации и службы должны запустить соответствующий механизм реагирования для защиты гражданского населения.

В рамках учений отрабатываются сбор гражданского населения на точках эвакуации и развертывание пунктов приема на севере и западе страны. В районах, где проводится учения, в 10 часов на несколько минут включали сирену и разослали жителям оповещения на телефоны.