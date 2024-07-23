Последнее обновление: 23.07.2024 09:34

Цены на нефть пока стабильны после снижения накануне

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть стабилизировались во вторник, трейдеры ждут новых сигналов в отношении перспектив спроса и предложения на рынке.

В понедельник нефть подешевела на 0,3%.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 составляет $82,41 за баррель, что на $0,01 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $0,23 до $82,4 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,06 до $78,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,24 (0,3%), до $78,4 за баррель.

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