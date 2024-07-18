Нефть начала дешеветь после скачка накануне

Цены на нефть эталонных марок начали слабо снижаться днем в четверг после резкого роста накануне, вызванного данными о сокращении запасов этого вида топлива в США по итогам третьей недели подряд.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:05 подешевели на 10 центов до $84,98 за баррель.

Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 2 цента до $82,83 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 2,6%.