Цены на нефть растут на фоне значительного падения запасов в США

Цены на нефть продолжили рост с предыдущей сессии, поддерживаемые большим, чем ожидалось, сокращением запасов нефти на прошлой неделе в США. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на 32 цента до $85,40 за баррель. В среду эти контракты подорожали на $1,35 до $85,08 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) увеличились на 48 центов до $83,33. По итогам предыдущей сессии данные контракты подорожали на $2,09 и завершили торги на отметке $82,85 за баррель.