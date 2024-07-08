Цены на нефть снижаются

Цены на нефть опускаются в понедельник.

Давление на рынок оказывают сигналы замедления роста американской экономики, а также некоторое ослабление геополитических опасений в связи с возобновлением переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:35 составляет $85,91 за баррель, что на $0,63 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,77 до $82,39 за баррель.