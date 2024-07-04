Последнее обновление: 04.07.2024 11:53

Цены на нефть эталонных марок снижаются после роста накануне

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром в четверг после подъема до максимумов с апреля в среду.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:38 составляет $86,86 за баррель, что на $0,48 меньше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты выросли в цене на $1,1 до $87,34 за баррель, что является максимумом с 30 апреля.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,54 до $83,34. В среду контракт подорожал на $1,07 до $83,88 за баррель, самой высокой отметки с 16 апреля, по данным Dow Jones Market Data.

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