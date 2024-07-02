Нефть торгуется возле двухмесячного максимума на оптимизме летнего спроса

Цены на нефть увеличились во вторник, удерживаясь возле двухмесячных максимумов на фоне ожиданий роста спроса на топливо из-за летнего туристического сезона и возможного снижения процентных ставок в США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 20 центов до $86,80 за баррель после роста на 1,9% на предыдущей сессии до самого высокого закрытия с 30 апреля.

Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 15 центов до $83,53 за баррель после роста на 2,3% до максимума с 26 апреля.