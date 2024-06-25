Цены на нефть незначительно повышаются

Цены на нефть эталонных марок стабильны утром во вторник после подъема накануне.

Так, стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 составляет $86,05 за баррель, что на $0,04 больше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты повысились в цене на $0,77 до максимальных с 30 апреля $86,01 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) также прибавили в цене $0,04 до $81,67. Накануне контракт подорожал на $0,9 до $81,63 за баррель.