Последнее обновление: 25.06.2024 16:51

СМИ узнали содержание нового пакета военной помощи США Украине на $150 млн

Новый пакет военной помощи Соединенных Штатов для Украины на $150 млн может быть объявлен во вторник, 25 июня. Об этом агентству AP на условиях анонимности сообщили американские чиновники.

Ожидается, что будущая поставка среди прочего будет включать боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS, противотанковое, стрелковое оружие и гранаты, а также артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

Один из чиновников США заявил, что они не могут проверить, включает ли этот пакет помощи ракеты ATACMS, которые можно запускать из систем HIMARS, но указал, что помощь не включает кассетные боеприпасы.

Предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму $225 млн объявляли 7 июня.



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