Последнее обновление: 24.06.2024 10:35

Нефть дешевеет после роста на прошлой неделе

Категории: Нефть Цены

Нефтяные цены умеренно опускаются сегодня утром после подъема по итогам прошлой недели.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:22 составила $85,19 за баррель, что на 5 центов меньше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты снизились в цене на $0,47 до $85,24 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) также опустились в цене на 5 центов до $80,68. В пятницу контракт подешевел на $0,56 (0,7%), до $80,73 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала на 3,2%, WTI - на 3,4%.

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