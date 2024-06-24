Нефть дешевеет после роста на прошлой неделе

Нефтяные цены умеренно опускаются сегодня утром после подъема по итогам прошлой недели.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:22 составила $85,19 за баррель, что на 5 центов меньше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты снизились в цене на $0,47 до $85,24 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) также опустились в цене на 5 центов до $80,68. В пятницу контракт подешевел на $0,56 (0,7%), до $80,73 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала на 3,2%, WTI - на 3,4%.