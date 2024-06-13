Цены на нефть упали из-за значительных запасов топлива в США

Цены на нефть упали, поскольку инвесторы осознали, что Федеральная резервная система США, вероятно, отложила возможное снижение процентной ставки на декабрь, в то время как значительные запасы нефти и топлива в США также давили на рынок. Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 23 цента до $82,37 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 20 центов и составили $78,30.

Оба бенчмарка выросли примерно на 0,8% на предыдущей сессии.

На цены также повлиял отчет Международного энергетического агентства, которое предупредило об избытке предложения в ближайшем будущем.

"Это резко контрастирует с "бычьим" отчетом ОПЕК+ в начале этой недели. Нефтяная группа сохранила свои прогнозы по усилению спроса", - отмечают аналитики ANZ Research.