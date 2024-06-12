Армения все-таки собирается выйти из ОДКБ

Армения планирует выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в рамках правительственного часа в парламенте, отвечая на реплику оппозиционного депутата, почему Армения, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из нее.

"Выйдем. Мы решим, когда", - сказал Пашинян, которого цитируют СМИ.

Он отметил, что Ереван не намерен возвращаться в ОДКБ: "Думаете, вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся".

Напомним, 23 февраля 2024 года Пашинян заявлял, что Армения приостановила свое участие в договоре о коллективной безопасности. Он отметил, что, по его мнению, договор не был выполнен в отношении Армении, в особенности это касается периода 2021-2022 годов.