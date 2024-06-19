РФ приостановит участие в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Россия собирается приостановить свое участие в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

На заседании Совета Федерации РФ она заявила, что верхняя палата парламента России совместно с Госдумой подготовят решение о прекращении участия в деятельности Парламентской ассамблеи ОБСЕ и замораживании выплат этой организации со стороны РФ, сообщает Интерфакс.

"Коллеги, я бы поддержала, давайте дадим такое поручение комитету (Совета Федерации) отработать с коллегами из Госдумы и подготовить такое решение о приостановлении нашего участия и соответственно о приостановлении выплат в Парламентскую ассамблею ОБСЕ со стороны РФ", – сказала Матвиенко.

Недавно румынские власти отказались выдать визы российской и белорусской делегациям для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоится в Румынии с 29 июня по 3 июля.

Российская делегация ранее отказалась участвовать как минимум в двух сессиях ПА ОБСЕ – осенью 2023 года в Ереване и зимой 2024 года в Вене. Российские парламентарии также не присутствовали на сессиях в Великобритании и Канаде в 2022 и 2023 годах.

В июле 2023 года Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла декларацию, в которой назвала Россию государством-спонсором терроризма.

Парламентская ассамблея объединяет 57 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.