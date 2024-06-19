Венгрия озвучила приоритеты своего председательства в ЕС

Будапешт будет внимательно следить за развитием событий в Украине и "включать в повестку дня все необходимые аспекты при необходимости". Об этом заявил представитель Венгрии в ЕС при ЕС Балинт Одор.

По его словам, это касается того, какой линии следует ожидать в отношении России, а также сферы помощи Киеву.

В целом Будапешт во время председательства планирует усилить евроинтеграцию Западных Балкан. Он считает, что в течение следующих шести месяцев ЕС должен закрыть как можно больше переговорных блоков со странами-кандидатами из этого региона.

"Мы хотим воспользоваться импульсом, мы видим, что можем ускорить процесс вступления стран Западных Балкан. Мы слишком долго ждали", – сказал Одор.

Еще несколькими приоритетами Венгрии названы конкурентоспособность Евросоюза, экономические отношения с третьими странами, облегчение административного бремени, оборонная политика и сотрудничество в сфере закупок вооружений.