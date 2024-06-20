Французская оборонная группа подписала три соглашения с Украиной

Французская оборонно-промышленная группа Thales объявила о заключении трех соглашений с предприятиями украинского оборонного комплекса о сотрудничестве в сферах радиоэлектронной борьбы, систем противовоздушной обороны, радаров и беспилотников. Об этом говорится в заявлении Thales.

"Thales подписала на выставке Eurosatory три соглашения с украинской промышленностью под эгидой Министерства вооруженных сил Франции и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Эти соглашения направлены на усиление оперативной поддержки фронтовых операций Вооруженных сил Украины и укрепление местного оборонного потенциала. Сферы сотрудничества включают радиоэлектронную борьбу, тактическую связь, системы противовоздушной обороны и радары, а также беспилотные авиационные системы", - отметили в Thales.

Две сделки касаются одного из предприятий концерна "Укроборонпром".

Первое соглашение объявляет о намерении Thales создать совместное предприятие в Украине, которое будет способствовать поставке и эксплуатации оборудования для портфеля оборонных систем, включая средства радиоэлектронной борьбы, а также оборудование тактической связи, системы противовоздушной обороны и радары.

Второе соглашение касается средств радиоэлектронной борьбы, в рамках которого Thales обеспечит широкое техническое обслуживание, испытания и специализированную подготовку. Это соглашение направлено на развитие местного потенциала технического обслуживания в Украине, что позволит сократить циклы ремонта и технического обслуживания и обеспечит наилучшую оперативную готовность.

В отдельном, третьем соглашении, подписанном с украинским производителем дронов FRDM, Thales намерен совместно разработать и произвести беспилотную авиационную систему, способную нести и запускать боеприпасы.

"Thales является давним партнером Вооруженных сил Украины, с которым мы сотрудничаем уже более 10 лет, сначала в области радиоэлектронной борьбы, а затем расширив ее до широкого спектра программ.

В краткосрочной перспективе эти соглашения еще больше укрепляют поддержку Thales в обеспечении боеготовности Вооруженных Сил Украины. В перспективе они также демонстрируют наше стремление, через сотрудничество с ведущими украинскими игроками и поставщиками, закрепиться в Украине на долгосрочную перспективу и укрепить местную оборонную промышленность страны", - заявил старший исполнительный вице-президент по международному развитию Thales Паскаль Сурис.