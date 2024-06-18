В Армении пройдут парламентские слушания по референдуму о членстве в ЕС

21 июня в зале заседаний Национального собрания (парламента) состоятся парламентские слушания на тему "О предложении проведения референдума по заявке Армении на членство в Европейском Союзе". Такое решение приняла Постоянная комиссия парламента Армении по вопросам европейской интеграции.

Председатель комиссии Арман Егоян сообщил, что инициатива проведения слушаний была представлена Платформой демократических сил и гражданского общества. На внеочередном заседании, состоявшемся 17 июня, также присутствовали авторы предложения, которые поделились своими ожиданиями и подчеркнули важность проведения референдума.

По словам руководителя общественной организации "Свободный гражданин" Овсепа Хуршудяна, согласно некоторым опросам общественного мнения, большинство граждан Армении желают интеграции страны в ЕС в качестве полноправного члена.

Председатель комиссии Арман Егоян и другие члены комиссии поддержали инициативу проведения парламентских слушаний. По их мнению, результаты референдума могут стать важным ориентиром для политических сил на следующих выборах.