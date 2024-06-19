Россия и КНДР договорились о стратегическом партнерстве и взаимной защите

Президент РФ Владимир Путин и руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын подписали договор о дальнейшем углублении сотрудничества между двумя странами, сообщают росСМИ.

В числе прочего документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников, сообщил Путин.

Он обратил внимание на заявления США и других стран НАТО о поставках Украине высокоточных ракет, истребителей F-16 и других вооружений для нанесения ударов по российской территории.

"Все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств", - заявил Путин.

По данным США, стороны еще в 2023 году договорились о поставках России северокорейских ракет и боеприпасов, предположительно, в обмен на передачу КНДР военных технологий. И Россия, и Северная Корея отрицают факт поставки северокорейских вооружений в Россию. Ожидается, что по результатам визита Путина в КНДР Северная Корея нарастит поставки боеприпасов в РФ.