В США запретят продажу программ Kaspersky

Администрация Байдена в четверг объявит о планах запретить продажу антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского" в США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Тесные связи компании с российским правительством были признаны критическим риском, привилегированный доступ программного обеспечения к компьютерным системам может позволить ему похищать конфиденциальную информацию с американских компьютеров, устанавливать вредоносное программное обеспечение или удерживать критические обновления.

О плане внести компанию по кибербезопасности в список юридических лиц, что фактически запрещает американским поставщикам компании продавать ей продукцию, а также о сроках и деталях ограничения продаж программного обеспечения ранее не сообщалось.