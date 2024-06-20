Последнее обновление: 20.06.2024 17:48

В США запретят продажу программ Kaspersky

Администрация Байдена в четверг объявит о планах запретить продажу антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского" в США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Тесные связи компании с российским правительством были признаны критическим риском, привилегированный доступ программного обеспечения к компьютерным системам может позволить ему похищать конфиденциальную информацию с американских компьютеров, устанавливать вредоносное программное обеспечение или удерживать критические обновления.

О плане внести компанию по кибербезопасности в список юридических лиц, что фактически запрещает американским поставщикам компании продавать ей продукцию, а также о сроках и деталях ограничения продаж программного обеспечения ранее не сообщалось.



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