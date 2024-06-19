В парламентском комитете Швейцарии поддержали непрямые поставки оружия в Украину

В парламенте Швейцарии хотят разрешить непрямые поставки оружия в Украину – Комитет по вопросам политики безопасности государства предложил внести изменения в закон, который сейчас препятствует такому экспорту. Об этом сообщило издание Blick.

Член Национального совета Швейцарии Зайлер Граф рассказала журналистам, что большинство членов комитета хотят внести изменения в действующее законодательство, чтобы позволить косвенный экспорт вооружения в Украину.

По ее словам, соответствующий законопроект будет вынесен на рассмотрение Национального совета страны.

В СМИ отметили, что предложение о непрямых поставках оружия во время голосования в комитете поддержали 10 депутатов, еще 10 высказались "против", остальные четверо воздержались. Окончательное решение приняла глава комитета Зайлер Граф.

В то же время неизвестно, сохранится ли это большинство на пленарных заседаниях парламента и правительства страны.