Парламент Швеции одобрил соглашение об оборонном сотрудничестве с США

Парламент Швеции утвердил двустороннее оборонное соглашение с США – это произошло, несмотря на беспокойство экологов и левой оппозиции по поводу размещения ядерного оружия на шведской территории. Об этом сообщило издание Euractiv.

После почти шестичасовых дебатов соглашение одобрили 266 голосами "за", против выступили 37 депутатов.

Соглашение предоставляет американским военным право использовать 17 шведских военных баз и полигонов по всей стране, в дополнение к новым обязательствам Швеции в НАТО.

Вашингтон заключил аналогичные соглашения с несколькими другими странами, в том числе с Финляндией, Норвегией, Данией, странами Балтии и Польшей.