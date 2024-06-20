Столтенберг призвал Запад сплотиться на фоне пакта России и КНДР

Военный альянс между РФ и Северной Кореей демонстрирует растущее сближение авторитарных держав и подчеркивает важность формирования "единого фронта демократий". Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы должны осознавать, что авторитарные державы все больше сближаются. Они поддерживают друг друга так, как мы никогда не видели прежде", - подчеркнул он.

КНДР поставила России "огромное количество боеприпасов", а Китай и Иран оказывают Москве военную поддержку, отметил Столтенберг.

Растущая близость между РФ и другими азиатскими государствами делает еще более важным для НАТО сотрудничество с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавил он. По этой причине, отметил Столтенберг, главы правительств Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи были приглашены на июльский саммит НАТО в Вашингтоне.