Последнее обновление: 19.06.2024 17:00

Беларусь и Вьетнам отменят визы

Палата представителей Нацсобрания сегодня приняла законопроект о ратификации межправительственного соглашения между Беларусью и Социалистической Республикой Вьетнам об отмене виз для владельцев национальных паспортов.

В соответствии с соглашением обладатели национальных паспортов смогут находиться в каждой из стран без визы на протяжении 30 дней, а за календарный год — 90 дней.

Гражданин может получить отказ во въезде или уведомление о сокращении пребывания на территории государства. При этом не устанавливается обязанность объяснять причину такого решения госорганов.

Безвизовый режим может быть приостановлен по инициативе любой стороны в экстренных ситуациях и при необходимости поддержания нацбезопасности.

Для начала действия безвиза страны должны обменяться документами о ратификации.



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