Нефтяные цены растут на фоне оптимистичного прогноза по спросу

Цены на нефть выросли на фоне оптимистичных прогнозов мирового спроса от Управления энергетической информации США и ОПЕК, подкрепленных отраслевыми данными, свидетельствующими о том, что запасы сырой нефти в США упали больше, чем ожидалось на прошлой неделе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 37 центов до $82,29 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 46 центов до $78,36 доллара.

EIA повысило прогноз роста мирового спроса на нефть на 2024 год до 1,10 млн баррелей в сутки с предыдущей оценки в 900 тыс. баррелей в сутки, в то время как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила свой прогноз на 2024 год относительно сильного роста мирового спроса на нефть, ссылаясь на ожидания в отношении путешествий и туризма во втором полугодии.