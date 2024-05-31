Цена на нефть падает из-за нежелания ФРС снижать ключевые ставки

Цены на нефть упали из-за комментарий представителя Федеральной резервной системы США. После его заявлений усилились ожидания, что ключевые ставки будут оставаться высокими дольше, во всяком случае пока не выйдет отчет инфляции в США. Об этом пишет Reuters.

Рынок, ожидающий решения ОПЕК+ о сокращении добычи на выходных, был обременен неожиданным ростом запасов бензина в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 3 цента до $81,83 за баррель, в то время, как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 10 центов до $77,81.