США и ЕС ввели санкции против иранских производителей беспилотников

США объявили о введении санкций против предприятий, связанных с разработкой, производством и распространением беспилотных летательных аппаратов, которые иранский режим предоставляет России для войны против Украины. Об этом сообщил Государственный департамент США.

По информации ведомства, санкции вводятся против четырех иранских юридических лиц и одного физического лица. Речь идет о четырех иранских организациях, связанных с компанией Rayan Roshd Afzar, внесенной в список США, а также руководителем Iran Aviation Industries Organisation, дочерней компанией Министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана, контролирующей производителей дронов, в частности Iran Aircraft. Manufacturing Industrial Company и Qods Aviation Industries.

В заявлении Госдепартамента отметили, что новые ограничения были введены одновременно с введением санкций Европейским Союзом против физических и юридических лиц, вовлеченных в индустрию беспилотников Ирана.

"Мы аплодируем первому использованию новых полномочий ЕС по санкциям, нацеленным на дестабилизационное поведение Ирана и поддержку терроризма на Ближнем Востоке", – говорится в сообщении.