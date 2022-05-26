США конфисковали иранскую нефть с российского корабля вблизи Греции

Соединенные Штаты конфисковали груз иранской нефти, хранившийся на борту российского судна вблизи Греции, и отправят груз в США на борту другого судна.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом.

Греческие власти в прошлом месяце конфисковали судно Pegas под иранским флагом с 19 членами российского экипажа на борту у побережья южного острова Эвия из-за санкций ЕС.

Позже судно было освобождено из-за путаницы с санкциями в отношении его владельцев.

Один источник в Министерстве судоходства Греции заявил в четверг, что Министерство юстиции США "информировало Грецию о том, что груз на судне является иранской нефтью".

"Груз был перемещен на другое судно, нанятое США", - добавил источник, не уточнив подробностей.