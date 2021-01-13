США ввели санкции против двух граждан Ирана и 16 предприятий

Минфин США объявил о введении односторонних рестрикций в отношении двух граждан Ирана и 16 предприятий за их связи с руководством этой исламской республики.

Об этом говорится в распространенном в среду сообщении ведомственного Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), передает ТАСС.

«Управление вводит санкции в отношении двух организаций и их лидеров, а также дочерних компаний, которые контролируются Верховным лидером Ирана: «Выполнение приказа Имама Хомейни» и «Астан Кудс Разави», - отмечается в тексте. - <...> Эти якобы благотворительные организации контролируют значительные участки иранской экономики, включая активы, отобранные у политических диссидентов и религиозных меньшинств в пользу верховного лидера и других представителей иранского руководства».

Кроме того, под санкции попал гражданин Ирака Мирджираш аль-Мухаммадави по обвинению в связях с террористической организацией «Исламское государство».

Попадание в санкционный список Минфина означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.