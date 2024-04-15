В Польше за выходные зафиксировали 669 попыток мигрантов прорваться из Беларуси в ЕС

В течение минувших выходных польские пограничники зафиксировали 669 попыток незаконного пересечения мигрантами границы, сообщает Погранстража Польши.

По данным пограничников, в пятницу зафиксировали 219 попыток нелегального въезда в Польшу, в субботу – 276, а в воскресенье – 174.

"Также зафиксировали несколько случаев агрессивного поведения мигрантов за заграждением. Во время одного из таких инцидентов пограничница получила удар камнем в плечо", – говорится в сообщении.

Пограничники также отметили, что в течение прошлых выходных они участвовали в мероприятиях по оказанию медицинской помощи девяти мигрантам.

За предыдущие двое суток, 10-11 апреля, польские пограничники более 600 раз разворачивали на границе с Беларусью мигрантов, которые пытаются попасть в ЕС.