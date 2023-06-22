Многим белорусам в Польше придется заново пройти процедуру легализации

В Польше с 1 июля 2023 года отменяется состояние угрозы эпидемии, следует из опубликованного 16 июня 2023 года постановления министра здравоохранения Польши.

С 1 июля 2023 года у иностранцев есть 30 дней (то есть до 31 июля 2023 года), чтобы позаботиться о легализации своего пребывания и продлении необходимых для легального нахождения и трудоустройства документов.

С 2020 года в Польше действовал специальный закон об антиковидных мерах. Одна из таких мер позволяла иностранцам легально жить и работать в Польше с просроченными во время пандемии документами — например, визами или ВНЖ.

В наиболее сложной ситуации из-за отмены антиковидных мер оказались белорусы, которые живут и работают в Польше на основании просроченных национальных виз: гуманитарной и Poland Business Harbour. Получить новые визы на территории Польши нельзя, и таким людям придется легализоваться новым способом: у экспатов, сроки виз которых истекли, есть всего два варианта легализации, пишут белорусские медиа.

ВНЖ. На гуманитарный ВНЖ могут претендовать обладатели гуманитарных виз. Он выдается один раз на три года. Главный минус — обладатели такого вида ВНЖ не могут вести предпринимательскую деятельность в Польше. Также белорусы могут податься на обычный ВНЖ, который зависит от цели пребывания в стране (работы, учебы и т.п.).

Международная защита. Это законодательный механизм, позволяющий иностранцу получить право оставаться в стране, в которую он прибыл, спасаясь от преследований или репрессий (таких как пытки, бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение), или войны. Она включает в себя два вида защиты: статус беженца и дополнительную защиту.

Заявки на получение ВНЖ и международной защиты рассматриваются несколько месяцев. В ожидании одобрения заявок белорусы могут легально находиться в Польше даже с просроченными визами, но польские работодатели должны будут оформить для них разрешение на работу.

По данным на конец 2022 года, в Польше проживало 68 684 граждан Беларуси. Из них 30 421 — на основании постоянного вида на жительство, 28 071 — временного вида на жительство. С 10 августа 2020 года по 30 ноября 2022 года визу PBH получили 65 327 белорусов, гуманитарную визу — 46 438.