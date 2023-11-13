Последнее обновление: 13.11.2023 12:04

Погранстража Польши развернула более 100 мигрантов на границе с Беларусью

За предыдущие сутки польские пограничники не позволили более сотне мигрантов дали пересечь границу со стороны Беларуси.

«За сутки 12 ноября в Польшу из Беларуси пытались попасть 112 человек, преимущественно граждане Сомали и Эфиопии. Еще 47 человек, увидев патруль, сами развернулись и отступили», - говорится в сообщении ведомства.

В районе города Беловежа мигранты бросались в польских пограничников камнями и повредили стекло служебного автомобиля.

Пограничники возле села Наревка задержали за помощь мигрантам двух граждан Украины – они перевозили двух сирийцев.

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