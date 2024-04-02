Власти завели уголовное дело на главу партии «Зеленые» из-за цветов в память о Навальном

Белорусские власти завели уголовное дело на Дмитрия Кучука, лидера ликвидированной партии «Зеленые» после того, как он 16 февраля собирался возложить цветы возле российского посольства, чтобы почтить память Алексея Навального.

Кучука обвиняют по 342-й статье (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК Беларуси. Максимальная санкция по этой статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Дмитрий Кучук попытался участвовать в выборах в парламент в 2024 году, но ЦИК не зарегистрировал его группу.

Дмитрий Кучук стал седьмым лидером белорусской партии, который оказался за решеткой.