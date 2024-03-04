Последнее обновление: 04.03.2024 18:19

Власти Беларуси запустили спецпроизводство в отношении правозащитника Судаленко

Следственный комитет Беларуси открыл спецпроизводство в отношении правозащитника Леонида Судаленко по обвинению в содействии «экстремистской деятельности» (ч. 1 и 2 ст. 361-4 УК РБ).

Судаленко возглавлял отделение правозащитного центра «Весна» в Гомеле. В ноябре 2021 года был приговорен к 3 годам колонии по обвинению в финансировании и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 и ч. 2 ст. 342 УК).

В июле 2023 года Судаленко вышел на свободу и уехал из Беларуси.

Следственный комитет также начал спецпроизводство в отношении активиста Юрия Щучко, инкриминируя ему целый ряд статей: клевета, разглашение персональных, оскорбление Лукашенко и представителей власти, судей.

Ранее по теме


<Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование