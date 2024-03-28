Последнее обновление: 28.03.2024 12:45

Силовики задержали жителя Бреста за передачу правозащитникам информации о судебных процессах

Брестский ГУБОПиК выявил лиц, которые оказывали содействие правозащитному центру «Весна», признанному экстремистским формированием, сообщила пресс-служба МВД РБ.

«40-летний житель Бреста вместе с сообщниками по указанию организаторов из-за рубежа систематически посещал суды по уголовным делам экстремистской направленности. Он фиксировал ход и результаты заседаний, информацию о свидетелях и представителях правоохранительных органов. Далее эти сведения передавались заграничным кураторам для публикации на деструктивных интернет-ресурсах», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело за содействие экстремистской деятельности.

«Мужчина водворен в следственный изолятор. Действиям его сообщников дается правовая оценка», - сказано в сообщении.

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