Вынесен приговорили экс-главу гомельской дирекции «Белинвестбанка» к 10 годам колонии

Суд приговорил бывшего управляющего дирекцией «Белинвестбанка» по Гомельской области Олега Горелова к 10 годам колонии усиленного режима и штрафу.

Олегу Горелову инкриминировали три статьи Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 3 ст. 430 (Получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 328 (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических веществ без цели распространения). Ему грозило до 15 лет тюрьмы.

По версии следствия, мужчина лоббировал интересы знакомого бизнесмена, получив за это взятку. Также он якобы оставлял в интернете негативные комментарии в адрес сотрудников правоохранительных органов и, ко всему прочему, высушивал марихуану для личного употребления.

Судья Гомельского областного суда Александр Пискунов приговорил Горелова к 10 годам колонии усиленного режима и штрафу в размере 1000 базовых величин (40 тысяч рублей). Бывший банкир также лишен права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных обязанностей сроком на пять лет.