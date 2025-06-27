Иран отвергает возобновление ядерных переговоров с США

Иран опроверг планы по возобновлению ядерных переговоров с Соединенными Штатами после того, как президент США Дональд Трамп предположил, что сделка может быть заключена уже на следующей неделе. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью иранскому государственному телевидению.

«Я четко заявляю, что никакого соглашения, соглашения или обсуждения для начала новых переговоров не было. Некоторые спекуляции о возобновлении переговоров не стоит воспринимать всерьез», - сказал Аракчи.

Хотя некоторые иранские официальные лица, в том числе президент Масуд Пезешкиан, выразили готовность к переговорам, они сталкиваются с сопротивлением со стороны тех, кто выступает против участия в переговорах после конфликта, пишет Bloomberg.

Министр также отклонил просьбу инспекторов ООН оценить масштабы ущерба ядерным объектам, подвергшимся бомбардировкам со стороны США и Израиля, который он назвал «значительным и серьезным». По словам Аракчи, в настоящее время Иран не планирует принимать у себя генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Ранее сообщалось, что представители США намерены встретиться с иранской стороной для обсуждения потенциальной ядерной сделки, однако президент США Дональд Трамп больше не считает, что такое соглашение необходимо.