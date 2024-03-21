Не менее 12 человек пострадали во время ракетного удара РФ по Киеву

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что в результате ракетного удара РФ в Киеве, по последним данным, пострадали 12 человек, сообщений о погибших нет.

Воздушные силы ВСУ отчитались о 31 сбитой ракете во время ночной атаки.

«Ракеты заходили с севера, основное направление удара – Киев», — говорится в утренней сводке.

По данным ВСУ, российские военные использовали 29 крылатых ракет Х-101/Х-555, запущенных с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Кроме того, согласно сводке Воздушных сил ВСУ, было еще две баллистические ракеты — «Искандер-М» и «Кинжал».

Попко ранее заявил в телеграме, что ракетный удар по Киеву был нанесен после паузы в 44 дня. Воздушная тревога в столице Украины продолжалась около трех часов, «было сбито около трех десятков ракет», в том числе баллистических.

В Шевченковском районе Киева, по его данным, был поврежден многоэтажный жилой дом и загорелся частный дом; в Святошинском районе также зафиксировано повреждение многоэтажного дома (информация о повреждении детсада не подтвердилась); в Подольском районе обломки рухнули на территорию нежилой застройки, начался пожар на крыше нежилого здания, а также загорелась трансформаторная станция, перечислил Попко.