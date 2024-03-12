Последнее обновление: 12.03.2024 13:47

Лукашенко подписал Кодекс гражданского судопроизводства

Лукашенко подписал Кодекс гражданского судопроизводства, которым предусматривается переход всех судов к пересмотру судебных постановлений по трем инстанциям (апелляция, кассация и надзор).

«Документ призван установить единые правила рассмотрения гражданских и экономических дел в судах», - говорится в официальном комментарии.

Кодексом предусмотрены применение электронных доказательств, дальнейшая цифровизация судебного процесса, введение института коллективных исков, упрощенное судопроизводство.

Расширяется использование внесудебных способов урегулирования споров - посредством медиации, переговоров, примирительной процедуры.

Кодекс вступает в действие с 1 января 2026 года.

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