Последнее обновление: 11.02.2022 12:49

Власти РБ обещают гражданам право на обжалование любых судебных решений

Белорусские власти утверждают, что намерены предоставить гражданам право на обжалование всех постановлений суда без исключения, включая решения Верховного суда.

Как сообщил председатель Верховного суда Валентин Сукало, соответствующий законопроект о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс состоит из двух частей.

Первая предполагает завершение введения апелляции в суды всех уровней, включая ВС как апелляционную стадию проверки. Вторая часть касается введения новых институтов в уголовном судопроизводстве и улучшение последующих стадий судопроизводства - стадии судебного надзора, когда проверяется законность состоявшихся приговоров после вступления их в законную силу.

"На протяжении последних 10 лет мы последовательно и очень осторожно вводили институт апелляции в уголовное судопроизводство. Это проверка законности судебных решений, не вступивших в законную силу. Как правило, в таком режиме обжалуется каждый пятый приговор. Но основная часть приговоров, около 80%, остается вне поля зрения апелляционной проверки. Конечно, для этого требуется следующая стадия проверки законности решений суда - приговоров, уже вступивших в законную силу", - констатировал Сукало (цитата БелТА).

По его словам, институт апелляции в Беларуси уже полностью реализован, благодаря чему удалось предельно сократить число повторных судебных заседаний: из 7,5 тыс. дел, рассмотренных в апелляционном порядке в прошлом году, на новое судебное рассмотрение в районные суды было направлено только 45.

Сейчас стоит вопрос о том, чтобы институт апелляции распространить на решения Верховного суда, которые в настоящее время они являются окончательными и не подлежат апелляционному обжалованию и вступают в законную силу немедленно.

Законопроектом предлагается ввести институт кассации. Рассмотрение дел в кассационном порядке предлагается отнести к компетенции президиумов областного, Минского городского судов и судебной коллегии по уголовным делам ВС.

"У нас сегодня четыре надзорных инстанции, которые проверяют приговоры, вступившие в законную силу. В проекте закона предлагается сделать их две, но значительно повысить качество и уровень рассмотрения там дел. Это международная норма, правило, по такому принципу построены все судебные системы и на постсоветском пространстве, и в Европе", - сказал Сукало.

Предлагается, чтобы производство по уголовным делам в порядке надзора проводилось в высшей судебной инстанции - Верховном суде (в рамках судебной коллегии по уголовным делам и Президиума этого суда).

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