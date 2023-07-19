В Беларуси изменяются правила обжалования вступивших в силу судебных решений

С 27 июля 2023 года в связи с вступлением в силу поправок в УПК РБ изменяются правила обжалования вступивших в законную силу судебных решений по уголовным делам.

Согласно поправкам ст.405 УПК осужденный, оправданный, их защитники и законные представители, представитель умершего обвиняемого, защитник и законный представитель лица, к которому применены принудительные меры безопасности и лечения, а также потерпевший, частный обвинитель и (или) их представители вправе обжаловать в кассационном порядке приговор, определение, постановление суда, вступившие в законную силу, говорится в комментарии Генпрокуратуры РБ .

Гражданский истец, гражданский ответчик или их представители вправе обжаловать в кассационном порядке судебное решение в части, относящейся к гражданскому иску.

При этом пересмотру в кассационном порядке не подлежат:

1) приговоры, определения, постановления областных, Минского городского судов, если они являлись предметом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде Республики Беларусь, а также Верховного Суда Республики Беларусь, вынесенные по первой инстанции;

2) определения, постановления, вынесенные в случаях, предусмотренных ст.ст.273, 274, 278, 280, 302, 307, 310, 322, 325, 327, ч.5 ст.330, ст.ст.332, 334, 340, 341, 343 и 347 УПК.

Право на обжалование судебных решений по уголовным делам реализуется названными участниками процесса путем подачи кассационной жалобы в суд кассационной инстанции. Кассационная жалоба подается на:

1) вступившие в законную силу приговоры, определения, постановления районных (городских) судов, апелляционные определения областных, Минского городского судов – в президиумы областных, Минского городского судов;

2) вступившие в законную силу приговоры, определения, постановления областных, Минского городского судов, если они не являлись предметом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде Республики Беларусь – в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь.

Лица, указанные в ст.405 УПК, вправе обратиться с заявлением о принесении кассационного протеста к должностным лицам органов прокуратуры, управомоченным на принесение кассационного протеста.

Заявления о принесении кассационного протеста на приговоры, определения, постановления районных (городских) судов и (или) апелляционные определения областных, Минского городского судов подаются прокурорам областей, города Минска в соответствии с их компетенцией.

Генеральному прокурору Республики Беларусь или его заместителям заявление о принесении кассационного протеста на приговор, определение, постановление суда и (или) апелляционное определение может быть подано в случае оставления его без удовлетворения прокурорами областей, города Минска.

Заявления, не отвечающие требованиям уголовно-процессуального закона и налогового законодательства, а равно заявления, поданные на судебные решения, не подлежащие пересмотру в кассационном порядке, либо лицом, не имеющим права обжалования судебных решений в кассационном порядке, а также в иных случаях, установленных ст.410 УПК, возвращаются без рассмотрения.

Подача повторного заявления о принесении кассационного протеста лицом, которому Генеральным прокурором Республики Беларусь или его заместителями было сообщено об отсутствии оснований для принесения кассационного протеста, не допускается (ч.5 ст.405 УПК).

Не подлежат пересмотру в надзорном порядке судебные решения, не обжалованные и не опротестованные в кассационном порядке (за исключением не подлежавших такому обжалованию и опротестованию), а также определения, постановления, указанные в п.2 ч.2 ст.417-9 УПК.