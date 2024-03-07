Последнее обновление: 07.03.2024 16:13

В Литве в 2023 году задержали нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу Беларуси

Литовские спецслужбы заявили, что в прошлом году задержали несколько граждан Литвы, подозреваемых в шпионаже в пользу Беларуси, сообщает LRT.

"Задержанные почти наверняка выполняли задание белорусской разведки и за вознаграждение собирали и передавали информацию клиенту", – говорится в ежегодном отчете Департамента государственной безопасности и Второго следственного управления при Министерстве обороны.

По данным Генеральной прокуратуры, подозреваемых задержали по подозрению в сборе и передаче несекретной информации о вооруженных силах Литвы, добровольческих силах национальной обороны, передвижении и дислокации военной техники, а также гражданских объектах стратегического значения.

Ни одно из этих лиц не имело допуска к секретной информации, не работало с такой информацией и не имело возможности ее собирать, говорится в отчете разведки.

"Хотя информация о критической инфраструктуре и военных объектах страны, которую собирали и передавали эти лица, была несекретной, эти непубличные данные могли быть использованы белорусским недемократическим режимом для планирования деятельности против Литвы", – отмечают в разведке.

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