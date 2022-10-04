В Литве задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Беларуси

Власти Литвы задержали юриста Мантаса Даниэлиаса по подозрению в шпионаже в пользу Беларуси, сообщает LRT со ссылкой на прокуратуру и полицию.

Как сообщается, арестованный на 2 месяца юрист инфильтрировался в белорусские организации, действующие в Литве, и передавал информацию об их деятельности белорусскому КГБ.

"Мы можем подтвердить, что это лицо задержали, ему предъявляют обвинение в шпионаже. Сейчас подозреваемого взяли под арест на 2 месяца", - сообщила Генпрокуратура Литвы.

Информацию об аресте подтвердил также представитель полиции Рамунас Матонис, отметив, что пока не может раскрывать детали расследования.

Ранее, Даниэлиас признавал, что сотрудничает с белорусской пропагандистской Ксенией Лебедевой. По статье обвинения литовцу может грозить от 6 до 15 лет лишения свободы.