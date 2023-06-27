Власти Литвы предупреждают об активизации спецслужб Беларуси на границе

Департамент государственной безопасности Литвы предупреждает, что белорусские спецслужбы в течение определенного времени активизировали свою деятельность на границе, сообщает LRT.

Белорусские спецслужбы активно допрашивают граждан Литвы, которые едут в Беларусь, на пограничных переходах, проверяя их компьютеры и мобильные телефоны, а также контакты, аккаунты в социальных сетях, фотографии и картографические маршруты, содержащиеся в них.

Как отметили в ведомстве, белорусские чиновники собирают информацию о политической принадлежности и месте работы литовских граждан, а также пытаются установить связи с пограничниками, правоохранителями и разведчиками.

Департаменту известно о случаях, когда гражданам Литвы запрещали въезд в Беларусь после того, как было обнаружено, что они поддерживают Украину и осуждают российскую агрессию.

Отмечается, что граждан Литвы во время допросов подвергали шантажу и психологическому давлению, утверждая, что запрет на въезд в Беларусь будет снят, если они согласятся сотрудничать с белорусскими спецслужбами.

В департаменте предупреждают, что белорусские спецслужбы могут использовать информацию с персональных компьютеров и мобильных устройств, не только против владельца девайсов, но и против членов его семьи, родственников или коллег, с целью их компрометации и вербовки, особенно если они посещают Беларусь или Россию.

Всех граждан, которых допрашивали на литовско-белорусской границе или проверяли их мобильные телефоны/компьютеры белорусские чиновники, призвали сообщить об этом МИД Литвы. Департамент также призывает не посещать Россию и Беларусь.