Еще 284 иностранца получили гражданство Беларуси

Белорусское гражданство получили 284 человека, в том числе 28 несовершеннолетних, следует из указа №80 от 5 марта 2024 года.

«Помимо заявлений выходцев из Украины, удовлетворены ходатайства о приеме в гражданство иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших из 22 государств, в числе которых Армения, Вьетнам, Грузия, Египет, Ирак, Иран, Казахстан, Латвия, Ливан, Молдова, Палестина, Россия, Сирия, Узбекистан, Эстония», - говорится в официальном комментарии к указу.

Также сообщается, что были отклонены несколько заявлений о приеме в гражданстве от лиц, «неоднократно нарушавших законы Беларуси, а также длительное время не работавших в нашей стране».