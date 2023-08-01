Последнее обновление: 01.08.2023 12:05

Лукашенко: Мы еще раз вернемся к проблеме с картой поляка

Гражданства можно лишить только тех врагов, которые борются против своей родной страны, заявил сегодня Лукашенко на полях Каменецкого района и пообещал еще раз вернуться к проблеме карты поляка.

"Гражданства можно лишить только тех врагов, которые борются против нашей страны. Что касается карты поляка, мы еще раз вернемся к этой проблеме. Не хочется обидеть и людей, поэтому мы делаем аккуратные шаги. Люди должны жить свободно на своей земле, в своем обществе. Очень важно не перегнуть палку", - сказал Лукашенко.

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